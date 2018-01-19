Беларусь – за экологичность. Планируется запретить производство упаковок, которые нельзя использовать повторно

Новости Беларуси. В Беларуси планируют ввести запрет на производство упаковок, которые при переработке нельзя использовать в качестве вторсырья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В ближайшее время это нововведение будет отражено в нормативных документах. При рассмотрении вопроса белорусские специалисты также опирались на опыт международных экспертов, где уже введена подобная мера.