Беларусь входит в тройку самых кибератакуемых стран СНГ

Беларусь занимает третье место в рейтинге стран СНГ, которые чаще всего подвергаются кибератакам. Под ударом госучреждения, промышленные предприятия и финансовые компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь занимает третье место в рейтинге стран СНГ, которые чаще всего подвергаются кибератакам. Под ударом госучреждения, промышленные предприятия и финансовые компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Доступ к данным злоумышленники получают через вредоносные программы и фишинговые рассылки с вирусными вложениями. Письма маскируют ПО под заявления, предписания и другие документы. После таких манипуляций хакеры получают доступ к конфиденциальной информации, в том числе личным данным сотрудников.
Это приводит к нарушению работы компаний и большим финансовым потерям. Для защиты информации и борьбы с атаками в нашей стране действуют центры кибербезопасности. Их создание было предусмотрено указом, который глава государства подписал в минувшем году.
Дмитрий Шлейфер, директор по развитию бизнеса Positive Technologies в СНГ:
Основная цель – повысить киберустойчивость, своевременно реагировать на инциденты. Уже 17 киберцентров на данный момент аттестовано ОАЦ. Первые клиенты уже подключаются к киберцентрам, встают на мониторинг. Порядка 26 прописано в приказе, соответственно, еще какое-то количество будет аттестовываться.
Несколько сотен организаций должны подключиться к этим киберцентрам, чтобы они мониторили их инфраструктуру. И, соответственно, дальше этот процесс будет масштабироваться.
Новые схемы мошенников и технологии защиты информации 31 октября обсуждают в Минске. На одной площадке собрались специалисты в области кибербезопасности со всей страны. Их задача проанализировать и выработать методы повышения уровня защиты организаций.
Присутствующие обмениваются опытом отражения атак, чтобы построить по-настоящему эффективный и надежный центр информационной безопасности.
*На правах рекламы.