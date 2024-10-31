Беларусь входит в тройку самых кибератакуемых стран СНГ

Беларусь занимает третье место в рейтинге стран СНГ, которые чаще всего подвергаются кибератакам. Под ударом госучреждения, промышленные предприятия и финансовые компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доступ к данным злоумышленники получают через вредоносные программы и фишинговые рассылки с вирусными вложениями. Письма маскируют ПО под заявления, предписания и другие документы. После таких манипуляций хакеры получают доступ к конфиденциальной информации, в том числе личным данным сотрудников.

Это приводит к нарушению работы компаний и большим финансовым потерям. Для защиты информации и борьбы с атаками в нашей стране действуют центры кибербезопасности. Их создание было предусмотрено указом, который глава государства подписал в минувшем году.