Аналитик БИСИ: Китай видит в Беларуси надёжного партнёра

Ожидания от предстоящего саммита ШОС. Подробности телефонного разговора Лукашенко и Трампа, встреча на Аляске и путь к миру в Украине. Накануне во Дворце Независимости Президент Беларуси дал интервью Медиакорпорации Китая и ответил на вопросы белорусских журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Савиных, аналитик Белорусского института стратегических исследований: Вопросы, поднятые китайским журналистом, отражают интерес не только к текущей ситуации, но и к перспективам развития белорусско-китайских взаимоотношений. За последние годы Беларусь и Китай достигли рекордного уровня товарооборота, который по итогам прошлого года превысил 8,5 миллиардов долларов. Это обусловлено тем, что подкрепляется не только высокий объем импорта китайской продукции, но и растущий объем экспорта белорусской несырьевой продукции в Китай. Также важно отметить, что Китай видит в Беларуси надежного партнера.

Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:

Если мы говорим в географическом плане, то, конечно, это наиболее идеальная площадка, потому что здесь, в принципе, будут созданы максимальные условия, и не надо будет затрачивать основные усилия на логистику. Но, как показала практика, Минск не устраивает отдельные страны. Украина активно использует политические тезисы о вовлечении Республики Беларуси в российско-украинский конфликт, что не соответствует действительности, а Запад пытается сорвать возможность проведения переговоров в Минске. Потому что Минск для них менее удобен, и они активно понимают, что как раз таки в Минске могут эти переговоры привести к какому-то общему знаменателю, и конфликт может быть завершен.

В преддверии масштабных политических событий важно услышать точку зрения Лукашенко – эксперты.

Детали общения Александра Лукашенко и Дональда Трампа, постепенное развитие двусторонних белорусско-американских отношений – также были в центре внимания большого разговора. Беларусь сделала ряд шагов навстречу и теперь ждет их от американской стороны. Два с половиной часа длилась беседа главы государства с журналистами – и на их вопросы Президент дал исчерпывающие ответы.