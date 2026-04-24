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ДТП в Пинске – на пешеходном переходе погиб 13-летний подросток

24 апреля 2026 06:35
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Дорожно-транспортное происшествие в Пинске. Водитель легкового автомобиля совершил наезд на юношу на электросамокате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Парень погиб.

13-летний подросток пересекал дорогу по «зебре», не спешившись. На месте трагедии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. ГАИ обращается к водителям: пешеходный переход – зона повышенного внимания. Необходимо заранее снижать скорость и быть готовыми к появлению уязвимых участников дорожного движения.

# ДТП

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