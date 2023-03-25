Беларусь присоединится к акции «Час Земли». На знаковых объектах отключат подсветку

Беларусь сегодня, 25 марта, в 15-й раз присоединится к международной экологической акции «Час Земли». Сделать это может каждый житель нашей страны. Нужно просто отключить свет и все электроприборы в 20:30 на один час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция проводится не только для экономии электроэнергии. Ее основная задача – привлечь внимание к последствиям изменения климата и необходимости ответственного отношения к природе. Только в столице сегодня отключат подсветку на таких знаковых объектах, как Национальная библиотека, Белгосцирк, Большой театр оперы и балеты, стадион «Динамо» и спорткомплекс «Минск-Арена», а еще на крупных торговых центрах и других зданиях.