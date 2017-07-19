Беларусь принимает участие в XIII международном авиасалоне «МАКС-2017» в Московской области

Новости Беларуси. Новейшие разработки и технологии в авиакосмической отрасли. Беларусь широко представлена на XIII международном авиасалоне «МАКС-2017». Он проходит в городе Жуковский Московской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В национальной экспозиции – инновационные мониторы и дисплейные модули, нашлемные системы, авиационные компоненты и беспилотники. В том числе и разведывательно-ударный «Буревестник МБ», созданный с большой долей инновационной составляющей. Всего свою продукцию представят десятки белорусских разработчиков. Для них форум – это еще одна возможность встретиться с бизнесменами и представителями власти и заключить выгодные контракты.