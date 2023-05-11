Беларусь представит свою продукцию на выставке «Иннопром». Чем будем удивлять?
Новости Беларуси. Новые контракты и деловые связи. Беларусь представит практически все сектора экономики на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2023 году наша страна впервые выступит на форуме в качестве партнера.
Детали подготовки к мероприятию обсудили 11 мая в Совмине на совещании рабочей группы. Эта выставка – одно из важнейших событий в научно-технической, промышленной, инновационной сферах, и наша задача не просто продемонстрировать достижения отечественных предприятий, но и получить практическую отдачу. Экспозиция Беларуси на выставке впечатлит своим масштабом.
Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Экспозиция Республики Беларусь будет составлять более чем 3 000 квадратных метров, где будут представлены фактически все сектора экономики нашей страны. В первую очередь, конечно, сектор промышленный, станкостроение, машиностроение и также другие сектора нашей экономики. Деловая программа очень обширная. И, как говорят организаторы с российской стороны, что ожидаются делегации из порядка 50 стран мира. Поэтому это очень масштабное международное мероприятие.
Беларусь подготовила большую линейку техники для экспозиции. Свою продукцию представят крупные промышленные предприятия, для участия в выставке также заявились представители малого бизнеса. Важной частью «Иннопрома» станет белорусско-российский бизнес-форум. Его участники обсудят темы импортозамещения, кооперационного сотрудничества и новых трендов в экономике.