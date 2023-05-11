Беларусь представит свою продукцию на выставке «Иннопром». Чем будем удивлять?

Новости Беларуси. Новые контракты и деловые связи. Беларусь представит практически все сектора экономики на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2023 году наша страна впервые выступит на форуме в качестве партнера.

Детали подготовки к мероприятию обсудили 11 мая в Совмине на совещании рабочей группы. Эта выставка – одно из важнейших событий в научно-технической, промышленной, инновационной сферах, и наша задача не просто продемонстрировать достижения отечественных предприятий, но и получить практическую отдачу. Экспозиция Беларуси на выставке впечатлит своим масштабом.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Экспозиция Республики Беларусь будет составлять более чем 3 000 квадратных метров, где будут представлены фактически все сектора экономики нашей страны. В первую очередь, конечно, сектор промышленный, станкостроение, машиностроение и также другие сектора нашей экономики. Деловая программа очень обширная. И, как говорят организаторы с российской стороны, что ожидаются делегации из порядка 50 стран мира. Поэтому это очень масштабное международное мероприятие.