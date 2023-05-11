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Беларусь представит свою продукцию на выставке «Иннопром». Чем будем удивлять?

11 мая 2023 11:55
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Новости Беларуси. Новые контракты и деловые связи. Беларусь представит практически все сектора экономики на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2023 году наша страна впервые выступит на форуме в качестве партнера.  

Беларусь представит свою продукцию на выставке «Иннопром». Чем будем удивлять?-1

Детали подготовки к мероприятию обсудили 11 мая в Совмине на совещании рабочей группы. Эта выставка – одно из важнейших событий в научно-технической, промышленной, инновационной сферах, и наша задача не просто продемонстрировать достижения отечественных предприятий, но и получить практическую отдачу. Экспозиция Беларуси на выставке впечатлит своим масштабом.  

Беларусь представит свою продукцию на выставке «Иннопром». Чем будем удивлять?-4

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:  
Экспозиция Республики Беларусь будет составлять более чем 3 000 квадратных метров, где будут представлены фактически все сектора экономики нашей страны. В первую очередь, конечно, сектор промышленный, станкостроение, машиностроение и также другие сектора нашей экономики. Деловая программа очень обширная. И, как говорят организаторы с российской стороны, что ожидаются делегации из порядка 50 стран мира. Поэтому это очень масштабное международное мероприятие.  

Беларусь представит свою продукцию на выставке «Иннопром». Чем будем удивлять?-7

Беларусь подготовила большую линейку техники для экспозиции. Свою продукцию представят крупные промышленные предприятия, для участия в выставке также заявились представители малого бизнеса. Важной частью «Иннопрома» станет белорусско-российский бизнес-форум. Его участники обсудят темы импортозамещения, кооперационного сотрудничества и новых трендов в экономике.  

# Выставка # общество # Михаил Мятликов # Фотофакт

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