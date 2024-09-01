Беларусь полностью справилась с проблемой подвоза детей к школам

Образование в Беларуси должно быть доступным для каждого. Это одно из основных требований главы государства, которое Александр Лукашенко повторил и на прошедшем педагогическом совете. Речь в том числе об организации подвоза детей к школам там, где это необходимо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще несколько лет назад тема считалась проблемной. Однако сегодня показатель 100-процентный. С 2022 года в школы поставлено около 700 автобусов. Особое внимание безопасности: перевозить детей могут машины не старше 10 лет. Потому обновление автопарка находится на постоянном контроле. К новому учебному году во многих учреждениях образования появились новые автобусы. За 3 года на развитие системы образования направили почти 30 млрд рублей – Лукашенко.

Станислав Игнатович, заместитель директора по хозяйственной работе Сеницкой средней школы имени Я. Купалы:

Автобус у нас 2023 года выпуска, то есть он абсолютно новый, полностью обслужен и готов к подвозу детей на 2024-2025 год. Все документы, которые были необходимы, согласованы с Госавтоинспекцией и с транспортной инспекцией. Также был согласован и просмотрен новый маршрут.