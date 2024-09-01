Беларусь полностью справилась с проблемой подвоза детей к школам
Образование в Беларуси должно быть доступным для каждого. Это одно из основных требований главы государства, которое Александр Лукашенко повторил и на прошедшем педагогическом совете. Речь в том числе об организации подвоза детей к школам там, где это необходимо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще несколько лет назад тема считалась проблемной. Однако сегодня показатель 100-процентный. С 2022 года в школы поставлено около 700 автобусов. Особое внимание безопасности: перевозить детей могут машины не старше 10 лет. Потому обновление автопарка находится на постоянном контроле. К новому учебному году во многих учреждениях образования появились новые автобусы.
За 3 года на развитие системы образования направили почти 30 млрд рублей – Лукашенко.
Станислав Игнатович, заместитель директора по хозяйственной работе Сеницкой средней школы имени Я. Купалы:
Автобус у нас 2023 года выпуска, то есть он абсолютно новый, полностью обслужен и готов к подвозу детей на 2024-2025 год. Все документы, которые были необходимы, согласованы с Госавтоинспекцией и с транспортной инспекцией. Также был согласован и просмотрен новый маршрут.
Государство вкладывает в сферу образования большие деньги. Несмотря на санкции, за последние три года сумма составила порядка 30 миллиардов белорусских рублей.
Что касается воспитательной роли сферы образования, она должна возрасти, отметил Президент. Мы живем в такое время, когда ничего нельзя пускать на самотек, особенно отношение молодежи к родной стране. Ведь дети – будущее Беларуси, и именно от них зависит, каким оно будет.