Беларусь переходит на 11-летнее общее среднее образование

Соответствующий декрет издал накануне Президент. Начиная с 1 сентября пять дней будут для учебы, а шестой - для спорта. Плюс факультативы по выбору ученика.

Ровная осанка и поставленный голос. Учителем начальных классов Людмила Шпак работает 5 лет. За 11-летнее образование обеими руками и указкой. Такая система, говорит, упростит школьные будни, как ученикам, так и её будущему ребенку, который должен появиться на свет как раз первого сентября.

Одиннадцатилетняя система образования - не отступление от предыдущей реформы. Наоборот, накопленный опыт будет использован. Пять дней для учебы, шестой для спорта. Нововведение, заверяют специалисты, не вызовет сокращения учителей и двойного конкурса при поступлении в ВУЗ.

"То количество детей, которые родились в соответствующий год, были разделены пополам, - отмечает Анатолий Рубинов, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь. - Половина шла по 11-летке, половина по 12. Поскольку мы не пошли на 12-летку то эти две половинки слились в один поток и количество этих учащихся соответствует ровно тому количеству, которое родилось в том году. Поэтому выпуск будет ровным, стандартным. Никакого удвоения".

Специалисты сходятся во мнении: изучение предметов во всех школах должно проводиться на базовом уровне. Не более 5-6 уроков в день. Количество иностранных языков уменьшится, а "Мировой художественной культуры" и вовсе не будет. Вместо "Всемирной истории" и "Истории Беларуси" введут интегрированный курс "История". Большое внимание - и факультативам. Кстати их ученик отныне будет выбирать сам. Централизованное тестирование показало: иногда абитуриенты справляются со сложными заданиями, а совсем простые решить не могут. Такого быть не должно. В первую очередь базовая программа и только потом углубленная.

Обратили внимание и на финансирование образования. В этом году бюджет увеличен на 35%. Это позволит обеспечить школы необходимыми программами и новыми учебниками в срок - к первому сентября. Повысится и зарплата учителей. В среднем на 20-25%. Причем нагрузка на учебную ставку составит 18 часов в неделю.

Пока школьники на каникулах, специалисты не отдыхают: одни пишут новые программы, другие думают, как их реализовывать. Ведь уже первого сентября теорию придется применять на практике. Оперативно и на новом, более качественном уровне.

