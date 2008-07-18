Символ Могилева - городскую Ратушу - открыли в областном центре

В ходе рабочей поездки по региону Александр Лукашенко ознакомился с социально-экономическим развитием Могилева, а также принял участие в церемонии открытия городской Ратуши.

Этот день войдет в историю города, ведь фактически заново отстроен символ Могилева. Существовавшая с середины 16 века Ратуша не раз была разрушена, но окончательное решение о том, что памятник нужно восстанавливать было принято сравнительно недавно – в 2007 году. И вот уже в ноябре прошлого года Президент Александр Лукашенко заложил капсулу с посланием потомкам в основание строящегося здания.

Памятник истории культуры воссоздан на прежнем месте и в этом есть особенная знаковость события. Возведение Ратуши велось буквально стахановскими темпами. Ее строили в две смены, практически без выходных.

Необходимые детали к часам, которые установлены на башне со шпилем - были изготовлены на могилевских предприятиях. Часы состоят из двух огромных черных циферблатов - 1,5 метра в диаметре и 150 килограммов веса. Мастер, который занимается обслуживанием часов, признался, что еще ни один день уйдет на их наладку.

