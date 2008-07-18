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Лесхозы Беларуси приступили к ликвидации последствий урагана, прошедшего 13 и 15 июля

18 июля 2008 11:42
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В Минлесхозе создан штаб по координации работ, а в пострадавшие регионы направлены спецмашины, которые расчистят дорогу лесозаготовительной технике.

От штормового ветра пострадало свыше 3 тысяч гектаров леса, в основном - в столичной области. Наибольший урон ураган нанес Березинскому лесхозу, где повреждено более 2 тысяч гектаров лесных насаждений. Минлесхоз установил жесткие сроки по ликвидации последствий стихии.

Порядок в лесхозах должен быть наведен в течение двух-трех месяцев. Заготовленную во время вырубок древесину направят на переработку. А ту, которая не годится для этих целей, используют как топливо: передадут на местные котельные и для продажи населению.

# общество

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