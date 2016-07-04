Беларусь отметила День Независимости, а жители страны хором спели гимн

Новости Беларуси. Беларусь отметила День Независимости. За час до полуночи гимн вместе пела вся страна. Финальный аккорд празднования – традиционная акция, которая объединяет.

«Беларусь, я люблю цябе!». Ровно в 21.00 эти слова эхом разнеслись по всему Минску. И это не только признание родной земле в нежном чувстве, но и, как отметили в главном культурном ведомстве страны, дань уважения тем коллективам и исполнителям, которые прославляют Беларусь в мире.

Дмитрий Колдун, «3+2», IVAN, Алена Ланская и Анастасия Винникова. Еще недавно мы держали за них кулачки на главном песенном конкурсе – «Евровидение». Накануне они спели со всей страной о независимости Беларуси.

Впрочем не только радовали песнями своими артисты, но и не преминули похвастаться тем, как же их жизнь изменилась за четверть века.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

У моей дочери Олеси родился сын, мой внук. Вот оно, счастье. Пусть растет здоровым, счастливым во благо нашей страны.

Концерт получился зрелищным и ярким: аплодисменты не смолкали, и это несмотря на то, что в руках держать приходилось еще и зонты. Подпевали, танцевали. От мало до велика.

Перед стелой – огромный флаг Республики Беларусь, со сцене – такие дорогие каждому белорусу аккорды. А с ним многоголосием запела вся страна.

Пели гимн вместе жители сразу всех областей, политическая элита, руководители общественных организаций, артисты, спортсмены – такой вот общенациональный хор получился. А завершился праздничный день грандиозным салютом сразу с шести огневых позиций. И наслаждались белорусы яркой огненной феерии в небе в течении целых 10 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.