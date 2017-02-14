Беларусь на 10 месте по уровню безопасности жизни в рейтингах сервиса Numbeo

Новости Беларуси. Беларусь вошла в топ-10 стран с высоким уровнем безопасности.

Так, наша страна по этому показателю обошла ближайших соседей и разместилась на 10 строчке.

Первое место занимает Катар. Также, согласно рейтингу, самые спокойные страны для жизни – Сингапур, Австрия, Объединенные Арабские Эмираты и Грузия. А вот самый высокий уровень преступности по версии популярного сервиса Numbeo у Гондураса, Папуа-Новой Гвинеи и Венесуэллы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.