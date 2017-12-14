Лукашенко – белорусским ученым: «Не зарастайте тиной, двигайтесь вперед»

Новости Беларуси. Беларусь вступает в новый этап развития – период построения интеллектуальной экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Республики Съезд ученых собрал более двух тысяч представителей научного сообщества, участие в форуме принял и глава государства. Обращаясь к делегатам, Александр Лукашенко отметил большой вклад современных ученых в развитие страны. Так, модернизация белорусской энергосистемы позволила за последние годы в три раза снизить импорт электроэнергии. Научные технологии решили проблему продовольственной безопасности.

А белорусские ученые-медики внедрили в практику более 250 новых медицинских технологий в кардиологии, охране материнства, онкологии. Благодаря использованию передовых знаний созданы белорусский спутник, налажен выпуск новых электронных компонентов для внеземных исследований. В 2018 году Минск примет Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов. Прогресс науки сегодня – основной фактор в развитии любого государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень вас прошу – не останавливайтесь. Не зарастайте тиной, двигайтесь вперед. Предлагайте! Вы всегда будете услышаны. Вы видите, какие направления мы будем развивать и что нужно государству. Вы будете всегда поддержаны, я вам гарантирую.