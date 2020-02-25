Беларусь и США намерены вместе бороться с международной наркопреступностью

Новости Беларуси. Беларусь и США объединяют усилия в борьбе с оборотом наркотиков. 25 февраля подписан меморандум о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для экспертов двух стран это соглашение открывает дополнительные возможности по исследованию новых веществ, отслеживанию их трафика по международным каналам. Более того, американских коллег заинтересовал наш опыт по внесению ранее неизвестных веществ в список запрещенных. В то время, как во всем мире на это уходит от полугода до полутора лет, в Беларуси – всего сутки-двое.

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

Самое главное – создана уникальная система (это подтверждают наши американские коллеги), которая существует только в Республике Беларусь. Она связана с профилактикой появления у нас новых, неподконтрольных веществ. С апреля 2014 года она действует у нас, и с этого периода не было ни одного факта появления в Беларуси новых, неподконтрольных веществ, хотя во всем мире это очень серьезная проблема.





Майкл П. Новакоски, и. о. регионального директора по региону Среднего Востока Агентства по борьбе с наркотиками США:

Для Соединенных Штатов сегодня особую опасность представляют героин, фентанил и различные опиоиды. После подписания меморандума мы сможем объединить наши усилия, обмениваться информацией и передовым опытом в борьбе с международной наркопреступностью.