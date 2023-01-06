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Двух мужчин с самодельным беспилотником задержали на белорусско-литовской границе

06 января 2023 07:41
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На белорусско-литовской границе задержаны двое мужчин с самодельным беспилотником. Сморгонские пограничники обнаружили дрон и сопроводили его до места посадки в одном из населенных пунктов Ошмянского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двух мужчин с самодельным беспилотником задержали на белорусско-литовской границе-1

По словам задержанных, они хотели поупражняться в управлении коптером. Вот только почему локацией для тренировок стала пограничная полоса, непонятно. Теперь любителей «полетать» в неположенном месте ждет внушительный штраф до 50 базовых величин. А это порядка 2 000 рублей. Использование беспилотников без согласования в пограничной зоне запрещено.

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# Граница # общество # Фотофакт

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