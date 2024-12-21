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В Минске открылся первый кукольный цирк – узнали, в чём его уникальность

21 декабря 2024 12:07
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В Минске открылся первый кукольный цирк – узнали, в чём его уникальность-1

Алина Трус, корреспондент:
Рождество всегда ассоциируется с детством, приятными воспоминаниями и чудесами. И предпраздничная выставка кукол как раз погружает в волшебную сказку. Настоящий рождественский цирк, где каждый герой уникален.

В Минске открылся первый кукольный цирк – узнали, в чём его уникальность-3

Более 200 работ, выполненных в разной технике. Все изделия ручной работы. Игрушки эксклюзивные, коллекционные. Среди необычных кукол представлены ранние цирковые персонажи – Арлекино и Коломбина. С одной стороны – известный герой итальянской комедии, простодушный, ранимый, очень добрый. А с другой – собранная, ответственная, задорная и отзывчивая дама. Оба персонажа дополняют друг друга. Мастер представила их, как и положено, в паре.

В Минске открылся первый кукольный цирк – узнали, в чём его уникальность-5

А дизайнера этих кукол вдохновили ретро-фотографии. Основные оттенки настроения – черный и белый. Цирковые герои словно в старом немом кино. Жонглер-ходулист показывает яркое выступление, а ему подыгрывает девушка и семь клоунов с цветными носами. Все эти детали складываются в драматичную композицию.

В Минске открылся первый кукольный цирк – узнали, в чём его уникальность-7

Екатерина Минакова, мастер по изготовлению игрушек ручной работы:
Вообще, одна из первых работ, которую я придумала к этой выставке, это был вот этот длинноногий на ходунах. Мистер, да. Он должен был быть добрый, какая-то даже вот у него должна быть мимика, как у Чарли Чаплина, так как я очень увлекаюсь его творчеством. Цирк – это не только праздник, веселье, это еще немножечко доля опасности. То есть хотелось внести какую-то такую остринку. Поэтому я сделала такую девушку, в которую метают кинжалы. Это даже можно покрутить, то есть зритель даже может поучаствовать в этом представлении.

В Минске открылся первый кукольный цирк – узнали, в чём его уникальность-9

В цирке главные герои не только люди, но и животные. Покоряют рождественскую сцену нередко медведи. Они одни из самых опасных и смелых персонажей. Не боятся ни воды, ни огня, но вместе с тем такие обаятельные и яркие. Они вдохновили Ольгу Голуб на создание собственной коллекции.

В Минске открылся первый кукольный цирк – узнали, в чём его уникальность-11

Ольга Голуб, мастер по изготовлению игрушек ручной работы: 
Это медведь, выполненный в технике Тедди, вискоза материал, наполненный опилками. Он здесь шершавый, в образе фокусника. Здесь какие-то такие маленькие интересные элементы. Ну и одежду я самое больше всего люблю выполнять. Более детально, каждую детальку прорабатываю. Получается такой образ.

Подробности в видео.

# Выставки в Минске

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