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Как задобрить зелёную деревянную Змею? Идеальные наряды для Нового года

21 декабря 2024 12:04
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Близится самый волшебный праздник. Совсем скоро под бой курантов мы перешагнем в 2025-й. Какой наряд выбрать, чтобы задобрить зеленую деревянную Змею и как засиять, словно звездное небо? Узнаем у модных экспертов.

Как задобрить зелёную деревянную Змею? Идеальные наряды для Нового года -2

Елена Турбай, стилист:
Будут очень актуальны зеленые цвета, коричневые. Если хочется чего-то яркого, то можете использовать в своих комплектах такие цвета, как красные либо бордовые. Здесь на модели коричневое платье силуэтного кроя, очень женственное. Добавляйте аксессуары. Здесь есть, конечно же, дополнительный элемент в виде узла. Такого плана платья вы могли видеть на подиуме у Тома Форда. Смотрятся они очень красиво.

Как задобрить зелёную деревянную Змею? Идеальные наряды для Нового года -4

Безупречно. Черно-белая классика – выбор настоящих эстетов. Корсет с воланом зажжет ваш образ. Расставим акценты при помощи босоножек со стразами и крупных сережек. Просто дива.

Как задобрить зелёную деревянную Змею? Идеальные наряды для Нового года -6

Елена Турбай:
Одна из самых богатых фактур ткани, конечно же, бархат. Он всегда будет смотреться нарядно и дорого. Обратите внимание на цвет платья. Он ярко-бордовый. И также здесь вырез V-образный, что очень красиво вытягивает силуэт. К такому декольте я предлагаю подбирать аксессуары именно в виде чокера. И, конечно же, бархат очень красиво смотрится именно в сочетании с жемчугом. Это такая эстетика 80-х.

Как задобрить зелёную деревянную Змею? Идеальные наряды для Нового года -8

Голливуд-стайл. Платье-комбинация в пол с изящным кружевом сделает вас неотразимой. Играем на контрастах. Добавляем жакет с мужского плеча и объемные украшения. Успех и море комплиментов гарантированы.

Далее смотрите в видео.

# Новый год # Мода

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