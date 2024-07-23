Беларусь и Китай создадут совместный геологический центр

Беларусь и Китай до конца года создадут совместный геологический центр. Об этом договорились в Минске представители природоохранных министерств двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Годом ранее в Пекине был подписан меморандум о сотрудничестве по таким направлениям как геологоразведка, развитие минерально-сырьевой базы, добыча полезных ископаемых, в том числе трудноизвлекаемых. Новый совместный проект будет полезен не только для Беларуси и Китая, но и других стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества.

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

И обмен опытом, и развитие новых инновационных технологий, и применение новых научных подходов. Если брать добычу нефти, углеводородов, то сегодня у «Беларуснефти» достаточно высокие компетенции в части извлечения труднодоступной нефти.

Координировать совместный белорусско-китайский проект будут в Научно-производственном центре по геологии, который находится в Минске. Помимо его посещения, в планах китайской делегации еще побывать на «Беларуськалии».