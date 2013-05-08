Новости Беларуси. Беларусь готовится встретить 68-годовщину Великой Победы. 8 мая в Минске во Дворце Республики состоится торжественное собрание и праздничный концерт. На мероприятие приглашены ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил, представители трудовых коллективов. В этот вечер на сцену выйдут лучшие белорусские исполнители.

В канун празднования годовщины Победы президент Беларуси направил поздравительные послания зарубежным лидерам, видным государственным деятелям и руководителям интеграционных объединений.

В поздравительном послании президенту России Владимиру Путину Александр Лукашенко отметил: «Убежден, что братская дружба наших народов, прошедшая через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, будет и впредь способствовать поступательному и всестороннему развитию белорусско-российских отношений союзничества и стратегического партнерства».

Александр Лукашенко также направил поздравления президентам Казахстана, Азербайджана, Армении, Грузии, Кыргызстана, Молдовы Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины.

А накануне с наступающим праздником ветеранов поздравил министр обороны республики. Юрий Жадобин поблагодарил героев войны за мужество и героизм, проявленный в годы Великой Отечественной.

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:

Праздник, накануне которого мы собрались в этом зале, является еще напоминанием того, что, к сожалению, продолжается сражение. Теперь уже сражение за отстаивание чести и достоинства великого подвига поколения-победителя, чтобы мы не теряли, не размыли те великие смыслы, которые были вложены в этот великий для нашей страны, для всех народов Советского Союза праздник.

Одним из центральных событий этого дня станет Всебелорусский легкоатлетический кросс. У стелы «Минск – город-герой» на проспекте Победителей состоится финальный забег соревнований. Он объединит около 6 тысяч человек, которые прибудут в столицу из всех белорусских регионов. А на Комсомольском озере в ближайшие два дня состоится первенство города по гребле, участие в котором примут около 120 спортсменов.

Культурно-спортивные мероприятия, посвященные празднику, состоятся на всех спортивных площадках города, в парках и скверах. Всего в праздничной программе – более полусотни мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В праздничные дни правоохранители и медики будут работать в усиленном режиме. Под особый контроль они возьмут места массовых гуляний. При входе будет проводиться личный досмотр с использованием металлодетекторов. По этой причине милиция просит граждан не приносить с собой громоздкие предметы, пиротехнику и напитки в стеклянной таре.