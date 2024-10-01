Лукашенко: забота о пожилых людях и ветеранах была и будет в числе приоритетов социальной политики

Забота о пожилых людях и ветеранах была и будет в числе приоритетов социальной политики Беларуси. Это подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении с Днем пожилых людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самоотверженный труд старших поколений, переживших Великую Отечественную войну и поднявших страну из руин, является фундаментом нашего национального богатства. Вы строили города, возводили промышленные предприятия, восстанавливали сельское хозяйство, учили детей, добывали спортивные победы, совершали научные открытия. Многие из вас и сегодня активны и деятельны: продолжают работать, участвуют в общественно-политической жизни, воспитывают молодежь, щедро делясь своими мудростью и опытом. Белорусы всегда с почтением относятся к старшим, поэтому забота о пожилых людях и ветеранах была и будет в числе приоритетов социальной политики республики.

