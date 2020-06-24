Борис Батура:

Без встреч, без общения живого с людьми ты истинной обстановки в регионе не мог знать. И иначе просто нельзя. Да и потребность была – я не мог «рулить» областью и находиться только в кабинете. Ты должен сам поехать, вникнуть, посмотреть, как лучше – посоветовать людям, с людьми посоветоваться, как лучше сделать. Иначе то, что и теперь в республике глава государства ставит определённые задачи, и ты, не побывав на месте, ты просто продублировал, сказал: «А, ну, давайте, там, делайте». Но если сам не побыл на месте, ты никогда не будешь знать истинную картину – так это или нет.