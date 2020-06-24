Прямой эфир

Детская железная дорога в Минске начнёт работу c 9 июля

24 июня 2020 11:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Детская железная дорога готовится к открытию юбилейного 65-го сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детская железная дорога в Минске начнёт работу c 9 июля-1

Первый поезд столичного экспресса отправится с перрона станции «Заслоново» 9 июля в 11.00. Пассажиры проедут по традиционному маршруту: через станцию «Пионерская» до станции «Сосновый Бор» и обратно.

Детская железная дорога в Минске начнёт работу c 9 июля-4

Перед отправлением состава пройдёт торжественная линейка юных железнодорожников.

Детская железная дорога в Минске начнёт работу c 9 июля-7

В течение лета Детская железная дорога будет работать пять дней в неделю. В графике движения запланировано по 4 рейса в будние дни – среду, четверг и пятницу, и по 6 – в выходные. Последний свой рейс в 2020 году столичный экспресс совершит 20 сентября. 

# Белорусская железная дорога # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко на параде Победы в Москве. Кадры с Красной площади
24 июня 2020 10:54

Александр Лукашенко на параде Победы в Москве. Кадры с Красной площади

24 июня. Минздрав опубликовал новые цифры по коронавирусу в Беларуси
24 июня 2020 10:36

24 июня. Минздрав опубликовал новые цифры по коронавирусу в Беларуси

Собираетесь в лес? Что надеть и взять с собой
24 июня 2020 10:36

Собираетесь в лес? Что надеть и взять с собой