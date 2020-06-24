Детская железная дорога в Минске начнёт работу c 9 июля

Первый поезд столичного экспресса отправится с перрона станции «Заслоново» 9 июля в 11.00. Пассажиры проедут по традиционному маршруту: через станцию «Пионерская» до станции «Сосновый Бор» и обратно.

В течение лета Детская железная дорога будет работать пять дней в неделю. В графике движения запланировано по 4 рейса в будние дни – среду, четверг и пятницу, и по 6 – в выходные. Последний свой рейс в 2020 году столичный экспресс совершит 20 сентября.