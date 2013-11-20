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Баня на колесах появилась в Витебской области

20 ноября 2013 07:32
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Новости Беларуси. Баня на колесах. Подобное ноу-хау придумали в Витебской области. По сути, это обыкновенный крытый вагончик, установленный на базу прицепа грузового автомобиля. Но вот внутри обитый деревом предбанник, печка на дровах и парилка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новаторы надеются, что их изобретение будет пользоваться спросом. Правда, пока мобильная баня простаивает, ее использование нужно узаконить. Добро должна дать экологическая служба, и только после этого первым посетителям можно пожелать легкого пара.

# общество # Изобретения # Фотофакт

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