Бал выпускников во Дворце Республики. Часть вторая (ФОТО+ВИДЕО)

У большинства приглашенных сюда диплом красный.

Их здесь почти 3 сотни — обладателей путевки во взрослую жизнь. Лучших выпускников вузов Беларуси по традиции ждут на Президентском балу во Дворце Республики. Есть минчане, гродненцы, брестчане – впрочем все области и районы страны представлены на этом празднике. Так же как и все профессии: здесь будущие юристы, экономисты, медики и военные.

Этот бал сродни модному дефиле. Дресс-код обязателен: изысканный наряд, шикарная прическа — для дам и смокинг для мужской половины. Виновников сегодняшнего торжества первым поздравил Президент.

— Я желаю вам не растрачивать силы понапрасну. Делайте то, что нужно, если это совпадет с возможностями. Коль вы попали на этот бал. Мы ответственны за ваши судьбы. Мы готовы подставить плечо. Я не польстил вам, когда говорил: вы элита Беларуси. Желаю, что бы вы – отличники отлично прошли свою жизнь, — сказал Александр Лукашенко.

Чтобы попасть на этот престижный бал, в своем вузе надо быть в рядах отличников. А самые талантливые, одаренные и активные участники общественной, студенческой, жизни вдобавок к диплому сегодня получили специальные листы об объявлении Благодарности Президента.

Как подчеркнул Александр Лукашенко, талантливые молодые кадры — величайшее достояние Беларуси. Как следствие этого, глава государства отметил тот факт, что наша страна по праву гордится успехами своей молодежи и создает все условия для развития способностей и талантов молодых граждан.

— Это величайшее достояние, если страна имеет возможность готовить кадры высшей квалификации. Благодаря вам – мы конкурентосособны. Здесь случайных людей нет. Вы своим трудом заслужили право быть в этом Дворце, — заявил глава государства.

Александр Лукашенко пожелал всем закончившим в нынешнем году высшие учебные заведения успехов, исполнения всех замыслов и планов, чтобы жизнь дарила много света, радости и любви. Каждый из них сегодня загадал свое желание на будущую взрослую жизнь, когда вверх взметнулись живые бабочки – трогательная церемония Республиканского бала выпускников. Под звуки «Студенческого вальса» и с легкой ностальгией.

Дворец Республики сегодня был полностью во власти молодых и счастливых. После официальной части Республиканского бала, выпускников ждали на приеме от имени Президента страны.