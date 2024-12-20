Бал для самых маленьких прошёл в Гродно

Праздничные наряды, новогодний утренник и сладкие подарки от Деда Мороза. В Гродно в рамках благотворительного проекта «Наши дети» организовали бал для малышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На праздник пригласили ребят, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Это воспитанники одного из социально-педагогических центров. Красивые платья девочкам и костюмы мальчикам передали представительницы Белорусского союза женщин.

Я выбрала это платье, потому что оно красивое и моего самого любимого цвета.

Ирина Степаненко, председатель Гродненской областной организации Белорусского союза женщин:

Не каждые мама и папа могут сделать из ребенка принцессу, поэтому мы решили каждому подарить такую возможность: стать принцессой, стать принцем.

Такой праздник в Гродно проходит уже третий раз. В этом году марафон расширит свои границы.