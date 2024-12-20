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Бал для самых маленьких прошёл в Гродно

20 декабря 2024 07:36
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Праздничные наряды, новогодний утренник и сладкие подарки от Деда Мороза. В Гродно в рамках благотворительного проекта «Наши дети» организовали бал для малышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бал для самых маленьких прошёл в Гродно-2

На праздник пригласили ребят, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Это воспитанники одного из социально-педагогических центров. Красивые платья девочкам и костюмы мальчикам передали представительницы Белорусского союза женщин. 

Бал для самых маленьких прошёл в Гродно-4

Я выбрала это платье, потому что оно красивое и моего самого любимого цвета.

Бал для самых маленьких прошёл в Гродно-6

Ирина Степаненко, председатель Гродненской областной организации Белорусского союза женщин:
Не каждые мама и папа могут сделать из ребенка принцессу, поэтому мы решили каждому подарить такую возможность: стать принцессой, стать принцем.

Такой праздник в Гродно проходит уже третий раз. В этом году марафон расширит свои границы.

# Благотворительная акция

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