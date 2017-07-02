Почему вышиванки в моде и как праздник с национальным колоритом объединяет белорусов

Новости Беларуси. Центр Минска 2 июля был местом, где можно было выбрать вышиванку на любой вкус, цвет и размер. Общереспубликанская акция, посвященная элементу национального костюма Беларуси, впервые прошла у Дворца спорта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дизайнеры показали свои лучшие модели вышиванок. Все желающие могли предложить и свой вариант, как правильно и модно разрисовать майки и сделать бутоньерку. Технически сложный, наполненный символизмом орнамент из-под ее иголки – целая история. Елена умело вышивает уже более 20 лет. Что ни узор – то символ со своим сакральным смыслом – тем же, что и у предков. Снежно-белое с алым оттенком полотно через несколько недель превратится в рушник.

Елена Катковская, ремесленник:

Ён аздобіцца такімі кружаўчыкамі і дапоўніцца ўзорамі – петушкамі. Белорусский орнамент стал вирусной тенденцией. На волне мейнистрима сегодня почти у каждого белоруса в гардеробе – майки, байки, сумки, чехлы с «народным» принтом. А ведь еще лет десять тому назад вышиванка считалась прошлым веком в моде. Гости праздника:

Я считаю, что это история. Я не думаю, что это какой-то тренд. Мы показываем таким образом отношение к традициям, к истории нашего народа. Национальные символы – это наша память, память белорусов, которую нужно возобновлять и сохранять. Это сегодня мы таким образом активно показываем: мы – белорусы! А вот наши предки символами лечили детей, оберегли от сглаза и желали тем самым благополучия. Сейчас орнамент полностью расшифровать невозможно. Потому поле для интерпретаций широкое: от самых невероятных до научно выверенных.

Анна Барвенова, заведующий отделом изобразительного декоративно-прикладного искусства Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

Гэта абярэгавае значэнне – гэтыя узоры. Па-першае, яны знаходзяцца па усіх берагах адзення – па ворату, па рукавах, па прыполу. Яны павінны былі захаваць ад злой сілы, ад зглазу. Канешне, им давалась магічнае значэнне. В вышиванке с пеленок и пока еще в роддоме и малышка Есения. В семье Стук красно-белый орнамент уже давно стал трендовым. Вероника Стук, пациент родового отделения 5-ой клинической больницы Минска:

У мужа есть футболка с орнаментом, у меня туника есть, у ребенка есть. Когда выходим в город на праздники, бывает, одеваем их специально. По соседству модная обновка теперь и в гардеробе маленького Миши. Мама Надя уже подумывает, чтобы самой такое вышить сыну с национальным колоритом. Надежда Мороз, пациент родового отделения 5-ой клинической больницы Минска:

Я сама вышиваю, на пока не думала, что вышить. Повода не было, а сейчас появился. В то время как одни следуют моде на вышиванки, даже дети, другие успешно зарабатывают на этом деньги. Светлана Шитько, ремесленник:

Сегодня очень много приходило людей, покупали пояса, потому что пояс обязывает нас и оберегает нас от дурного глаза и плохих людей.

Валентина Буян, ремесленник:

Глядзіце: гэта сімвал Ярылы. Ён – сын Сонца. У яго жонка была жытняя баба, сыны былі. И ўсе яны адказвалі за ўрадлівасць. Таму што беларусы жывуць на зямельцы. Галоўнае, как быў ураджай. Будзе ўраджай – будзем і мы. А вот и самый знаковый объект с национальным узором – белорусский флаг. Впрочем, именно этот на площади Государственного флага – самый большой. На высоте 70 метров – узор с размером порядка 10 квадратных метров. Изящная работа XX века крестьянки Матрены Маркевич. Геометрические мотивы рядом украшают и Дворец Независимости. Летаем – на боинге с узором. В кошельке носим звонкие монеты тоже с национальным рельефом. Символами счастья, долголетия, успеха и добробыта многие белорусы украсили себя и 2 июля. Второй год подряд мы отмечаем большой культурный праздник – День вышиванки. Здесь все одеты по дресс-коду – рубашки, майки, пояса и всё с нашим историческим узором.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

На нашей земле меняются законы, меняются государства. Но самое главное, у нас оставался стержень народа. А стержень – дорога. Это наши традиции, это наши символы, это наше понимание жизни. Через все века это всё проходило через наш белорусский орнамент. Очень важно, что через века мы его сохранили. Гость праздника:

Это наш национальный праздник, пусть он будет каждый год. Сегодня вышиванка – это своего рода символ единения белорусов. А чтобы наглядно это показать, на проспект выходят в национальном узоре сотни белорусов из разных уголков страны. А вот это, пожалуй, самый зрелищный и самый необычный флешмоб – застывшие в поцелуе влюбленные пары. Заметьте, все участники в вышиванках!