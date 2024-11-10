Баку готовится принять конференцию ООН по изменению климата

Предотвратить дальнейшее глобальное потепление и помочь наиболее пострадавшим странам. Конференция ООН по изменению климата открывается на следующей неделе в Баку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты считают ее последней возможностью для мировых лидеров найти реальное решение ситуации, которая все ближе к критической.

Из-за глобального потепления миру грозят пять климатических переломов с необратимыми последствиями. И произойти они могут еще до 2030-го. За последние два года общая температура воздуха увеличилась на 2 градуса. И если не принять меры, человечество столкнется с уничтожением экосистем и сельхозкультур. А после запустится эффект домино, что выльется в массовую миграцию, политический и финансовый коллапс.