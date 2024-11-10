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Баку готовится принять конференцию ООН по изменению климата

10 ноября 2024 08:06
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Предотвратить дальнейшее глобальное потепление и помочь наиболее пострадавшим странам. Конференция ООН по изменению климата открывается на следующей неделе в Баку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты считают ее последней возможностью для мировых лидеров найти реальное решение ситуации, которая все ближе к критической.

Баку готовится принять конференцию ООН по изменению климата-2

Из-за глобального потепления миру грозят пять климатических переломов с необратимыми последствиями. И произойти они могут еще до 2030-го. За последние два года общая температура воздуха увеличилась на 2 градуса. И если не принять меры, человечество столкнется с уничтожением экосистем и сельхозкультур. А после запустится эффект домино, что выльется в массовую миграцию, политический и финансовый коллапс.

Баку готовится принять конференцию ООН по изменению климата-4

Серьезные надежды мировое сообщество возлагало на 28-й климатический саммит, который в прошлом году прошел в Дубае. За первые пять дней конференции удалось собрать 83 миллиарда долларов, а общая сумма взносов в фонд помощи бедным странам превысила 720 миллионов. 

И тем не менее вопрос расширения финансовых программ является основным в повестке нынешнего года. Хотя самый прагматичный и реальный план действий еще в 2023-м предложил глава нашего государства, принимая участие в профильном саммите.

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Климатический саммит в столице Азербайджана начнется 11 ноября и продлится до 22-го числа. Ожидается, что участие в нем примут до 50 тысяч делегатов. В их числе представители правительств всех стран – участниц ООН, а также Палестины, Ватикана, Новой Зеландии и Европейского союза.

# Международная политика

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