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13 ноября завершается общественное обсуждение откорректированного Генерального плана Минска

13 ноября 2015 07:56
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Новости Беларуси. Сегодня, 13 ноября, завершается общественное обсуждение откорректированного Генерального плана белорусской столицы. Оно проходило почти месяц и за это время мнение о новом облике города высказали тысячи минчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь, людей интересовало озеленение районов, развитие уличной сети и городского транспорта. Одним из самых волнующих вопросов стал  возможный снос частного сектора.

Александр Акентьев, начальник мастерской генерального плана института «Минскградо»:
Если в предшествующем Генплане, действующем, планировалось порядка 70 процентов сноса и 30 сохранения, то в новой редакции нашего Генерального плана мы пропорцию практически изменили, планируем снос порядка 30 процентов существующей приусадебной застройки и сохранение порядка 70 процентов.

# общество # План застройки Минска и Минской области # Александр Акентьев

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