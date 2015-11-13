13 ноября завершается общественное обсуждение откорректированного Генерального плана Минска

Новости Беларуси. Сегодня, 13 ноября, завершается общественное обсуждение откорректированного Генерального плана белорусской столицы. Оно проходило почти месяц и за это время мнение о новом облике города высказали тысячи минчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь, людей интересовало озеленение районов, развитие уличной сети и городского транспорта. Одним из самых волнующих вопросов стал возможный снос частного сектора.

Александр Акентьев, начальник мастерской генерального плана института «Минскградо»:

Если в предшествующем Генплане, действующем, планировалось порядка 70 процентов сноса и 30 сохранения, то в новой редакции нашего Генерального плана мы пропорцию практически изменили, планируем снос порядка 30 процентов существующей приусадебной застройки и сохранение порядка 70 процентов.