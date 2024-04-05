Азы чеканки изучал сам! История златокузнеца, который сделал больше 10 тыс. изделий

На вес золота! Герой нашей рубрики – златокузнец. Такой профессии вы больше не найдете на просторах СНГ. Юрию Адамовичу удалось подружить теплое дерево с холодной чеканкой. Гениально и самобытно, а по-другому быть не могло. Дедушка был краснодеревщиком и возводил мельницы. Отец клал печи и строил дома. Он и привил любовь к дереву. С самого детства мальчик рисовал, лепил, мастерил.

Юрий Адамович, златокузнец: В 1591 году 2 сентября в Минске был организован цех восьми ремесел, а в 1615 году цех злотников был выведен в отдельное учреждение. Единственные, кто имел право в ВКЛ привозить и продавать золото и серебро, это были злотники. Что делали злотники? Украшения, оружие, церковную утварь, оклады икон, что самое интересное, они жили в доме магната.

Юрий Иосифович не только талантлив, но еще невероятно эрудирован. В своей квартире он собрал библиотеку в 5 тысяч книг. История, геральдика, мифология. Маэстро интересно все на благо творчества. За плечами музыкальное образование, архитектурно-строительный техникум, преподавание истории искусств. За полвека он сделал порядка 10 тысяч изделий. Все идейные и живые.

Юрий Адамович:

Нужно постоянно учиться и развиваться. Вот мне 75, а я постоянно учусь, покупаю литературу.