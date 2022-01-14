Азарёнок: «В Казахстане мы увидели результат тех самых перемен, которых хотели здесь у нас некоторые наши граждане»

Вместе с миротворцами все эти дни в Казахстане работали и белорусские журналисты. Съемочная группа СТВ во главе с Григорием Азаренком в буквальном смысле на себе ощутила все то, что пришлось пережить казахстанскому народу.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

В Казахстане мы увидели результат тех самых перемен, которых хотели здесь у нас некоторые наши граждане. Просто у нас им этого не дали, а в Казахстане первые несколько дней, как говорится, вату катали и дали произойти этим «переменам». Поэтому там полностью разгромленный, разграбленный, сожженный город Алматы. Там очень большой экономический ущерб. Там люди до сих пор в шоке и в депрессии. Мы, кстати, не встретили ни одного человека, который бы поддерживал всех этих митингующих, протестующих и весь этот беспредел. Ну и второй аспект – это первая неучебная задача ОДКБ. Как на мой взгляд, полудилетантский, наверное, полужурналистский, была выполнена блестяще задача, потому что очень быстро развернулись. В первый же день взяли под охрану все объекты. Казахстанская полиция сумела навести порядок, не отвлекаясь на защиту важных стратегических объектов, которую обеспечила ОДКБ: россияне и наши белорусы, конечно, проявили себя на высшем уровне.

Напомним, всего в Казахстан было переброшено более двух тысяч военных и 250 единиц техники из Беларуси, Армении, Кыргызстана, России и Таджикистана. На этом примере ОДКБ показало, что это реально работающий механизм обеспечения стабильности и безопасности государств, входящих в его состав.