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«Эта операция войдёт в историю ОДКБ». Военный атташе при посольстве Казахстана в РБ высказался о миротворцах

14 января 2022 16:18
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Новости Беларуси. Белорусский воинский контингент миротворческих сил ОДКБ вернулся на родину. На аэродром Мачулищи военнослужащих доставили самолетами Военно-космических сил России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Таким образом, вывод белорусских военных из Казахстана завершен. Представители 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады получили уникальный опыт участия в миротворческой миссии. Поставленные задачи были успешно выполнены. 

«Эта операция войдёт в историю ОДКБ». Военный атташе при посольстве Казахстана в РБ высказался о миротворцах-1

Серик Джакупов, военный атташе при посольстве Казахстана в Беларуси:  
Миротворческие контингенты государств-членов ОДКБ по указанию руководства были задействованы в охране стратегических, особо значимых объектов: аэродромов, телекоммуникационных комплексов, организации связей, предприятий коммунального хозяйства. Военнослужащие Вооруженных Сил Республики Беларусь организовали охрану аэродрома Жетыген, где показали свою высокую боевую выучку, профессионализм и организованность. Однозначно, эта операция войдет в историю Организации Договора не только как успешный пример применения на деле механизмов, отработанных в ходе многолетнего сотрудничества, но и как реальное подтверждение союзнического духа и боевого братства наших государств.  

Азаренок: «В Казахстане мы увидели результат тех самых перемен, которых хотели здесь у нас некоторые наши граждане» (здесь подробности).  

# Протесты в Казахстане # общество # Серик Джакупов # Фотофакт

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