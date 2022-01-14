«Эта операция войдёт в историю ОДКБ». Военный атташе при посольстве Казахстана в РБ высказался о миротворцах

Серик Джакупов, военный атташе при посольстве Казахстана в Беларуси:

Миротворческие контингенты государств-членов ОДКБ по указанию руководства были задействованы в охране стратегических, особо значимых объектов: аэродромов, телекоммуникационных комплексов, организации связей, предприятий коммунального хозяйства. Военнослужащие Вооруженных Сил Республики Беларусь организовали охрану аэродрома Жетыген, где показали свою высокую боевую выучку, профессионализм и организованность. Однозначно, эта операция войдет в историю Организации Договора не только как успешный пример применения на деле механизмов, отработанных в ходе многолетнего сотрудничества, но и как реальное подтверждение союзнического духа и боевого братства наших государств.

Азаренок: «В Казахстане мы увидели результат тех самых перемен, которых хотели здесь у нас некоторые наши граждане» (здесь подробности).