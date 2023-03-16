Азарёнок: «Прилёты по городу, удары по больницам!» В Донецк привезли гумпомощь из Беларуси

Больницы, школы, детские сады Донбасса – особая цель для нацистов и бандеровцев. В одно из самых больших медучреждений Донецка гуманитарную помощь привезла делегация из Беларуси. Четвертая серия проекта Григория Азаренка «Белорусский Донбасс. Правое дело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Донецкая больница имени Калинина готовится к 8 Марта, к женскому празднику. Ну а вот подарки от ВСУ, Запада и прочих ублюдков с той стороны.

Вадим Францевич, вот находимся в Донецке уже на протяжении часа, слышим, работает артиллерия, мы знаем, что этот город просто утюжат, стирают с земли всушники. Вот свежий прилет, это больница. Какие у вас ощущения?

Вадим Гигин, руководитель белорусского общества «Знание»:

На самом деле мы достаточно хорошо знаем, что происходит на Донбассе, здесь, на этой земле, уже не в первый раз. Мы понимаем, что нужна помощь. Какие ощущения? Идут боевые действия. Мы должны помогать людям, мы братские народы, как все здесь говорят, по большому счету у нас общее дело. Мы понимаем, ради чего борется народ Донбасса, народ России. И помогать людям – это наш долг. Поэтому приезжаем сюда. Это не только помощь гуманитарная, в плане медикаментов, бинтов, продуктов питания, предметов личной гигиены. Но даже, вы помните, общение с обычными людьми, с молодежью, со студентами, со стариками, с деятелями культуры. С любым человеком. Когда узнают, что ты из Беларуси, тебя могут на улице остановить и начать общаться. Ну, это то, что делает нас людьми одной цивилизации, одной культуры.

Григорий Азаренок:

Вот эти прилеты по городу, удары по больницам. Как это характеризует сторону, которая нам противостоит? Казалось бы, за них все прогрессивное человечество, гуманисты, но мы видим… Вадим Гигин:

На той стороне все понятно. Они ставят целью своей, как они говорят, вернуть Донбасс. Мы общаемся здесь с людьми. Донбасс – это же не просто земля, богатая земля, это же не просто территория. Это люди. Как они собираются после всего этого убеждать людей? Да не собираются. Они просто собираются выгнать или убить, или еще что-то сделать. Но ты понимаешь, что Донбасс здесь у людей в сердце.

Бадма Башанкаев, мобилизованный врач, заместитель руководителя Комитета Госдумы России по охране здоровья:

Как всегда, наши братья из Беларуси от чистого сердца привозят то, что нужно здесь. Это гуманитарная помощь и детям, и женщинам, и нашим раненым бойцам. С такой нежной любовью, поддержкой подобраны различные продуктовые наборы, лекарства, со знанием дела. И видно, с тонким понимаем, что здесь происходит. А здесь происходит борьба нашего Отечества с некоторыми западными государствами. И благодаря поддержке братского белорусского народа эта борьба становится… С хорошей, теплой поддержкой становится легче на душе.

Сергей Лущ, общественный деятель:

Хотел поблагодарить всех небезразличных белорусов, кто принял участие в нашей акции «Своих не бросаем», Белорусский союз женщин, ветеранские организации, за то, что приняли деятельное участие. Мы привезли медикаменты, продукты питания, средства личной гигиены, то, что так сегодня необходимо жителям Донецка, Донецкой области. Знаем, что определенные всегда есть сложности с медикаментами. Это пойдет и раненым бойцам, и, конечно, гражданам Донецка.

Позывной «Медведь», командир медицинского взвода:

В основном у нас осколочные ранения из-за сбросов с беспилотных летательных аппаратов. Естественно, присутствуют пулевые ранения. Очень приятно, что ребята поддерживают нас. Любая поддержка на подсознательном уровне не только для нас, медиков, но и для всех ребят на передовой очень важна. Они знают и понимают то, что о них не забывают и их поддерживают. И от этого им гораздо легче идти к победе.