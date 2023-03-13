Азарёнок: «У нас дебиловатые орали: долой, перамен, буры-муры. Вот вам разбураные муры». Репортаж из ДНР!

Земля без воды и тепла. Прилеты по детям и больницам. Мировые СМИ упорно не хотят видеть трагедии Донбасса. Каждый день гибнут люди, смерть повсюду, но непокоренные жители не покидают свои города и деревни, развивают их вопреки всему. На СТВ начинается большой цикл авторских передач «Белорусский Донбасс. Правое дело». Наш политический обозреватель Григорий Азаренок вернулся из поездки в самый многострадальный регион мира и готов показать правду.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Поселок Зайцево под Горловкой. Бахмутское направление. Бои совсем рядом.

Григорий Азаренок:

Вот особое искусство Донбасса, на столе стоит. Лепестки цветка изображены здесь, известное произведение – Парк кованых фигур в Донецке. Это из того, что прилетает сюда, да? Сюда, как вы сказали, мастер приезжал за материалом. А что это такое?

Владислав Черкашин, глава Зайцевской поселковой администрации Горловского района ДНР:

Так точно. Это крупнокалиберные гильзы, это пулемет «Утес». 7,62 и 17,7. Роза. Это подарок нам сделан.

– Часто такие подарки прилетают?

– Есть подарки покрупнее, это мелочи, потом покажу, у нас есть своего рода музей небольшой. Собирали одно время.

Григорий Азаренок:

Сколько примерно километров до украинской стороны?

– Там, где заканчиваются жилые дома, метров 800. Смерть здесь рядом везде. Но при всем этом – прилеты, обстрелы – мирная жизнь налаживается каждый день. Разминированием занимается лично глава администрации. Все саперы – на фронте.

Григорий Азаренок:

При этом всем, мы видели, ходит общественный транспорт, происходит обеспечение водой, электричеством. Как вы здесь это все налаживаете? Знаете, некоторые госслужащие в мирных странах жалуются на свою жизнь, что им очень тяжело работать, много документов, еще чего-то, иногда час лишний пересидят после 18:00 – и все, это уже подвигом считается. Как здесь администрация работает?

Владислав Черкашин:

Помимо документов, здесь еще налагаются определенные трудности, с которыми приходится бороться. Зачастую справляемся, но есть и с электричеством проблемы, и нехватка кадров колоссальная. Не особо люди желают работать в зоне боевых действий. Это никак не премируется.

Григорий Азаренок:

Рассказывали, у них такая новая практика – ударить, дождаться, пока приедут спасатели или скорая, и еще раз ударить. Бывает такое? Местная жительница:

Не просто бывает, мы живые свидетели того, что так происходит. У нас коллега наш был, Юрий Иванович, они точно так попали. Выехали, у нас администрация выезжает сразу на обстрел. Выехали на обстрел, попали, получили контузию.

У нас дебиловатые орали: долой, перамен, буры-муры. Вот вам разбураные муры. Кадры говорят сами за себя. Владислав Черкашин:

За 8 лет, уже 9, жители такого натерпелись, было сложно их уговорить выехать. То есть когда пошла первая броня, я примерно понял, что началось, и старался хотя бы из центра поселка убрать жителей по максимуму. Потому что понимал почему сюда будет лететь и для чего. Очень сложно было уговорить жителей. Ситуация: вот соседний дом, ниже там, сейчас уже перекрыта крыша, мы тентом временно накрыли, в основном жители пожилые, с места сдвинуть их нереально. Я приезжаю, говорю: вот, пожалуйста, давайте я вас вывезу, тут стреляют, беспилотники летают, это все. Я напрямую сюда подъехать не мог. Машину бросал там, пешим проходил, потому что везде колеса пробил, все валялось в осколках. Давайте, говорю, я вас вывезу. «Нет, мы будем здесь».

Вадим Гигин, руководитель белорусского общества «Знание»:

Вот, история всемирная, на украинском языке, кстати. Теперь сами живем в учебнике истории.

Вадим Гигин:

А тут что? «Основи правознавства».

Григорий Азаренок:

Но что вот люди говорят, какое у них желание? Владислав Черкашин:

Мира хотят, устали. Эти люди никогда не позволят себя наклонить. И они тоже не отдают любимую.

Владислав Черкашин:

Вот у вас худи такое, толстовка, точнее. Вадим Гигин:

«Любимую не отдают» – это песня, которая стала символом борьбы нашей в 2020 году. А вот здесь лозунг, думаю, всем подходит: «Не позволим нас наклонить».