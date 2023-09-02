Азарёнок – полякам: «Вы немцев ведь не любите – так не кличьте «Вагнера» на свою голову»

Отношения Беларуси и Польши напряжены как никогда. Наш Президент делает шаги для деэскалации. Мы не хотим никакой войны, как и польский народ. В то же время правящая верхушка страны-соседки на конфликте с Беларусью хочет продлить пребывание у власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О польском вопросе – авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Сосед. Его не выбирают. Он является тебе с рождением, всю жизнь докучает, но и, возможно, выпьет рюмаху на похоронах. Так же и страны соседствуют. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. В четверг прошел Совет безопасности. И на нем поднимался вечный, пушкинский вопрос: кто устоит в неравном споре? Кичливый лях иль верный росс? Лукашенко – Совбезу: «Это уже опасный шаг. Как мы должны на все это реагировать?» Подробнее.

Григорий Азаренок:

Казалось бы, все просто. Вы, великая, 50-миллионная Польша, шлете взашей наглых американцев и прочих вооруженных оборванцев. Зачем они вам? Вы, как и мы, тысячелетняя нация. А они и трех веков не существуют, а жрут ваши фляки, портят ваших паненок да крутят вами, как хотят. Но нет, вы зубки шляхетные нам кажите, а этих безродных привечаете. Только вы еще не поняли – диктовать нам у вас сабельки коротки. Здесь хозяин есть. Хозяин земли белорусской. Как там молодежь говорит: не твоя, вот ты и бесишься. А в бешенстве творите неадекватчину. Лукашенко: «Беглые, которые находятся в Польше, Литве и особенно в Украине, понимают, для чего их там используют». Читать здесь.

Григорий Азаренок:

Ведь не будет цуда на Висле. И никакого Булак-Булаховича не будет – это беглым передайте. А просто Висла выйдет из берегов. Вы немцев ведь не любите – так не кличьте «Вагнера» на свою голову. Шопен с Огинским не помогут. Лучше приезжайте. По-доброму, по-соседски, по-славянски. Ведь польский-то народ, он нормальный. Тот, который еще читал Сенкевича. Тот, который помнит варшавское гетто и варшавское восстание. Так может пора вновь восстать против новой фашистско-американской диктатуры. Ведь польская-то душа, она поет своим чистым ангельским голосом вслед за Анной Герман. Мы вас пригласили, но вы решили не в дверь, а в окно. Очередная провокация. Польский вертолет нарушил нашу границу. Вы что, хотели, чтоб мы сбили? Не, устроить провокацию мы не позволим. На вертолетики размениваться не будем. Соловьев: Запад воспринимает мнения беглых из России и Беларуси как истину. Но они допускают колоссальные ошибки в расчетах. Подробнее.

Григорий Азаренок:

Вы и русский хорошо понимаете, но нам внятно все – и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений, и Мицкевича романтический порыв. Дзермант: «Ни один белорус не хочет войны с Польшей, потому что мы славяне».