Азарёнок о Талае: один из немногих, кто двигает историю своими поступками и делами

Григорий Азаренок, СТВ:

У нас есть еще одно радостное событие сегодняшнего дня, прежде чем мы уже к основной теме нашего разговора перейдем.

Белорус! Наш Герой, наш Маресьев, как его Александр Павлович Шпаковский называл. Алексей Константинович Талай в Кремле получил награду от Президента России Владимира Владимировича Путина. Вот у нас эти кадры за помощь детям Донбасса, за просвещение людей. Мы знаем, сколько делает Алексей. И Конституционная комиссия, и Всебелорусское народное собрание. Он на всех мероприятиях, он всегда поддерживает нашего Президента. И вот Владимир Владимирович наградил орденом Дружбы нашего Героя, нашего Алексея Талая.

Потрясающие слова и потрясающей силы, веры и энергии человек Алексей Талай. Это тот пассионарий, это те из немногих, которые вот малые, казалось бы, по возможностям люди, но они двигают историю. Двигают историю вот своими поступками, своими делами.

Ты же много с Алексеем работала. Ты знаешь, как к нему в Донбассе относятся. Как только туда приезжаешь: Беларусь! Талай! Батька! Талай! Вот так вот там.

Ксения Лебедева, специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании:

Вообще, Алексей Константинович, наш дорогой Леша – это удивительный человек. Безусловно, он достоин этой награды. И это большая честь. Не только для него, но и для меня. Потому что он белорус. И он один из первых в 2014 году поддержал Донбасс. Сейчас этих людей гораздо больше, кто туда отправляется с гуманитарной миссией. Но вдохновителем конкретно был он.

В Донбассе очень хорошо к нему относятся. Потому что если разговаривать, а вот кого вы знаете там из бизнесменов, из людей, кто возит гуманитарную помощь, занимается гуманитарной миссией? Конечно, всегда в первую очередь говорят об Алексее Талае. Я сейчас готовлю фильм про детей войны. И разговаривая о травмах детей... Кто-то остался без ручек, кто-то без ножек, они все говорят о том, что Алексей Талай вдохновил их жить дальше.



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