Что произошло? Не верьте ни в какую великолепную операцию «Коммандос». По ним не стреляли – не сработала система ПВО. Как и с Ираком. Подкупили, занесли чемоданы грязных баксов и схватили суверенного лидера. Беларусь категорически осудила этот наглый, бандитский, безумный шаг. Вот так вот, без всяких озабоченностей. Все – права нет. Можете созывать совбезы, можете возмущаться. На это всем наплевать. Абсолютно.

Григорий Азаренок, СТВ: Сегодня была атакована Венесуэла. Подло и грязно, мерзко и злобно. Воистину, чтобы великому «миротворцу» завершить 10-й конфликт, его нужно начать. Да как посмела Венесуэла находиться над американской нефтью.

Григорий Азаренок:

Не было еще ни одного президента США, который не начал бы войны. Клинтон бомбил Югославию, Буш – Ирак и Афганистан, Обама – Ливию, Байден разжег пожарище Украины. И вот пришел «миротворец». И что он делает во имя мира? Бомбит.

И не только живых, но и мертвых. Удар с воздуха нанесен по мавзолею Уго Чавеса. С живым не справились, решили могилу снести? Трусы жалкие, торгаши и хамы, мерзость, раковая опухоль человечества. А вот и проверка для всех наших «бриксов» и «шосов».

Надо давно делать то, что говорит Лукашенко – создавать международные военные организации, а не резолюции беспомощные клепать. Надо наконец решиться и выбрасывать доллар из международной торговли. Ну вы что, не видите, что происходит? На договорнячки надеетесь?

Сколько бреда я прочитал сегодня про то, что это такой хитрый обмен Венесуэлы на Украину. Рот помойте, идиоты! Никто вам ничего не отдаст. Только по одному всех прикончат. Всех затащат в суды. Всех, кто рыпнулся, похитят и убьют. Всех поставят в стойло, если не будем сильными.

Теперь вы поняли, зачем нам ядерное оружие и «Орешник»?

Подробнее в видео.