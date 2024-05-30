Азарёнок: наше государство вновь демонстрирует, что мы умеем прощать, любить

Григорий Азаренок, СТВ:

Амнистия! Парламент в двух чтениях принял Закон «Об амнистии». К 80-летию освобождения нашей страны Беларуси 3 июля мы встретим грандиозный, великий праздник. И наше государство вновь демонстрирует, что мы умеем прощать, любить. На белорусском прощать – дараваць. Дараваць умеем. И там ряд статей перечислен, и даже дискуссия была в парламенте. Александр Павлович Шпаковский, например, поставил под вопрос статьи по наркотическим делам, но представлял законопроект замминистра МВД Казакевичу. Он уверил, что там люди уже проверенные. Там же надо, чтобы хорошо себя зарекомендовать во время отсидки, не иметь дисциплинарных замечаний, у кого есть дети и так далее. Восемь тысяч человек, из них там две тысячи выйдут на свободу, а остальным сроки сократятся.

Но! Экстремистам, террористам и всем по статьям: разжигание социальной розни... Короче, всем бчбшникам – ваше место возле параши! Нет, не будет.

Ксения Лебедева, специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании:

Слушай, это очень правильное решение, потому что их и так достаточно прощали. Даже комиссия, в которой ты находишься. Кто достоин вернуться в Беларусь? Зачем их сейчас выпускать? И вообще, в принципе, они продемонстрировали уже все свои усилия в отношении Беларуси, продемонстрировали, на что они способны. Поэтому вот этих вот спящих, выпущенных нам точно не нужно. Особенно в канун электоральной кампании. Все очень правильно сделано.

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