Азаронак: беларуская, мова нашай душы, і руская, мова нашай перамогі – мы ідэальна вырашылі моўнае пытанне!

Рыгор Азаронак, СТБ:

Так пісаў Купала. Так гучыць наша родная мова. Са святам вас, даражэнькія. А ўсіх здраднікаў, усіх адшчапенцаў, усіх ліхадзеяў, усіх прайдзісвістаў, усіх калабарантаў, усіх падпанкаў, усіх празаходніх нікчэмнасцяў мы не віншуем. У вас ні мовы, ні Радзімы, ні сцяга, толькі паліцайская ануча і пагарда ад усяго народа.

Хлусня не ёсць праўда, а ісціна заўсёды адна. Мяне клічуць Рыгор Азаронак, гэта «Таемныя спружыны палітыкі», прывітанне!

А бо ў нас сёння падвойнае свята. У нас, у беларусаў, гістарычна дзве родныя мовы. Беларуская, мова нашай душы, мова нашай песні, мова нашага кахання, і руская, мова нашага дзяржаўнага прарыву, мова нашай перамогі, мова нашай сілы. Мы ідэальна вырашылі моўнае пытанне.

І ўслед за нашым вялікім Максімам Танкам мы раз за разам паўтараем.

Ты шчасця, свабоды і дружбы вяшчуння

Ты светлая па-над зямлёй зарніца,

Ты шчырага сэрца жывая крыніца,

Крыштальная руская мова!