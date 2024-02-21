Азаронак: беларуская, мова нашай душы, і руская, мова нашай перамогі – мы ідэальна вырашылі моўнае пытанне!
Час аўтарскай журналістыкі. Рубрыка Рыгора Азаронка «Таемныя спружыны палітыкі» ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Сёння галоўным будзе моўнае пытанне.
Мала іх павесіць
На сухой асіне,
Бо нават асіна
Ад сябе адкіне.
Дзерава адкіне,
Дзерава сухое
Сябе не спаганіць
Поскуддзю такою.
Прадавалі немцу,
Немцу ды японцу
Нашую Радзіму,
Долі нашай сонца.
Гандляры айчынай
Па чужым заказу…
Вынішчыць дашчэнту
Гэтую заразу!
Рыгор Азаронак, СТБ:
Так пісаў Купала. Так гучыць наша родная мова. Са святам вас, даражэнькія. А ўсіх здраднікаў, усіх адшчапенцаў, усіх ліхадзеяў, усіх прайдзісвістаў, усіх калабарантаў, усіх падпанкаў, усіх празаходніх нікчэмнасцяў мы не віншуем. У вас ні мовы, ні Радзімы, ні сцяга, толькі паліцайская ануча і пагарда ад усяго народа.
Хлусня не ёсць праўда, а ісціна заўсёды адна. Мяне клічуць Рыгор Азаронак, гэта «Таемныя спружыны палітыкі», прывітанне!
А бо ў нас сёння падвойнае свята. У нас, у беларусаў, гістарычна дзве родныя мовы. Беларуская, мова нашай душы, мова нашай песні, мова нашага кахання, і руская, мова нашага дзяржаўнага прарыву, мова нашай перамогі, мова нашай сілы. Мы ідэальна вырашылі моўнае пытанне.
І ўслед за нашым вялікім Максімам Танкам мы раз за разам паўтараем.
Ты шчасця, свабоды і дружбы вяшчуння
Ты светлая па-над зямлёй зарніца,
Ты шчырага сэрца жывая крыніца,
Крыштальная руская мова!
Рыгор Азаронак:
Ох не любяць ілжывыя і подлыя нацыяналісты гэтыя вершы. Для іх Танк – здраднік. І Купала – імперац і сталініст – здраднік. І Колас – спявак вялікай дзяржавы – здраднік. І Шамякін – партыйны летапісец, вялікі раманіст беларускі – здраднік. Яны не ўмяшчаюцца ў тупую, вузкую, вартае жалю, быдлахутарскую свядомасць дробных нацыяналістаў. Але побач з геніямі, з вялікімі – вялікі Лукашэнка. Славянскі правадыр. Легенда славянскага адраджэння. І справа яго пераможа, бо побач з гігантамі ён гігант.
Милорад Додик: Президент Беларуси – единственный лидер, который в 1999 году поддержал мой народ!
Рыгор Азаронак:
А калі працвіла наша культура? Калі маленькая, якая цурчыць, выдатная рэчка з народнай крыніцы стала паўнаводнай? Калі ўвайшла ў магутны акіян вялікай прасторы. Вялікіх ідэалаў. Вялікіх карцін. Вялікіх спраў. Вялікіх перамог. Тады мы сталі паўнакроўнай культурай. І не атрымаецца вам, тупіцы, зляпіць з нас ліліпутаў. Самі такімі заставайцеся.
Дрыстанутыя, вы смешныя. Вы не хочаце ніякага адраджэння. Вы хочаце легчы пад пана, пад паляка і лізаць яго штыблеты. І нездарма пра вас пісаў Купала – едзе, едзе пан Патоцкі, ён і ягоная хеўра. Вы хеўра. Вы падлы. Вы дробязь. Вы лайно на дарозе!
А мы складаць будзем думкі-песні
Не на панскай службе –
Песні будуць аб свабодзе,
Аб сталінскай дружбе.
Як Купала гаварыў. Ніколі мы не будзем пад панам. Мы будзем з вялікім Лукашэнкам. І ён, і яго воіны абароняць Радзіму. Ён сабраў іх, сваё войска, сваю апрычніну, свае палкі. І даў канкрэтныя задачы.
Есть три основных сценария. Беларусь опять попытаются расшатать перед выборами – Лукашенко.
Рыгор Азаронак:
Біце ў сэрца, біце мячамі, не давайце чужынцамі быць. Будзем біць, і мячамі, і дронамі, і контрбатарэйнай барацьбой. Так завяшчаў Купала!
Відэа глядзіце ў нашым Telegram-канале.