8 Марта – День женщин, а Дня мужчин нет. Военнослужащая предложила решение проблемы

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте « Да!Но... » с Григорием Азаренком.

Дарья Кудряшева, планшетист ООИ КТУ, войсковая часть 25886:

У нас в государстве произошли изменения благодаря Всебелорусскому народному собранию. Отделили День отца. Был просто День матери. Всем остальным обидно, получается…

И тут то же самое. Можно решить этот вопрос, чтобы не было смешения семантики. Можно сделать отдельный праздник, как День женщин и День мужчин. И тогда и военным будет не обидно, и мужчинам за то, что их не поздравили.