Прямой эфир

8 Марта – День женщин, а Дня мужчин нет. Военнослужащая предложила решение проблемы

21 февраля 2024 17:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

8 Марта – День женщин, а Дня мужчин нет. Военнослужащая предложила решение проблемы-1

Дарья Кудряшева, планшетист ООИ КТУ, войсковая часть 25886:
У нас в государстве произошли изменения благодаря Всебелорусскому народному собранию. Отделили День отца. Был просто День матери. Всем остальным обидно, получается…

И тут то же самое. Можно решить этот вопрос, чтобы не было смешения семантики. Можно сделать отдельный праздник, как День женщин и День мужчин. И тогда и военным будет не обидно, и мужчинам за то, что их не поздравили.

Не служил – не мужик или поздравлять с 23 февраля нужно всех? Мнения (подробности здесь).

# День защитника Отечества # общество # Дарья Кудряшева

Другие новости рубрики

Все новости
Не служил – не мужик или поздравлять с 23 февраля нужно всех? Мнения
21 февраля 2024 17:26

Не служил – не мужик или поздравлять с 23 февраля нужно всех? Мнения

Запуск карабля «Саюз МС-25» з беларускай касманаўткай запланаваны на 21 сакавіка – «Раскосмас»
21 февраля 2024 16:40

Запуск карабля «Саюз МС-25» з беларускай касманаўткай запланаваны на 21 сакавіка – «Раскосмас»

С года бывал на съёмках. С какого возраста приобщать детей к искусству?
21 февраля 2024 16:28

С года бывал на съёмках. С какого возраста приобщать детей к искусству?