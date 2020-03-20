Автовокзал «Восточный» возобновил работу после ремонта. Как сейчас он выглядит и где узнать расписание движения транспорта

Новости Беларуси. Место отправления и прибытия рейсов по старой прописке. 20 марта в 5 утра автовокзал «Восточный» возобновил работу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Место отправления и прибытия рейсов по старой прописке. 20 марта в 5 утра автовокзал «Восточный» возобновил работу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сейчас задействован только первый этаж с залом ожидания на 80 мест, камерами хранения, тремя кассами и кафе. Кстати, билеты можно купить на месте либо в интернете.
Первым с обновленного вокзала почти в 5.30 утра уехал автобус в «Новые Зеленки».
Валентина Давыдовская:
Я хотела бы, чтобы работал вот этот вокзал «Восточный», потому что было так хорошо и удобно. Я проживаю здесь, в Серебрянке, и постоянно ездила на родину отца, матери, дедушки и бабушки этим автобусом.
Андрей Илларионов, заместитель директора ГП « Столичный транспорт и связь»:
Направление этих маршрутов указано на официальных сайтах перевозчика и нашего учреждения. С ним пассажиры могут ознакомиться и, соответственно, уточнить расписание движения.
Всего же сейчас с «Восточного» организовано 26 рейсов в будни и 29 рейсов в выходные. Самый близкий маршрут – в Мачулищи, а самый дальний – в Витебск.