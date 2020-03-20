Автовокзал «Восточный» возобновил работу после ремонта. Как сейчас он выглядит и где узнать расписание движения транспорта

Новости Беларуси. Место отправления и прибытия рейсов по старой прописке. 20 марта в 5 утра автовокзал «Восточный» возобновил работу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас задействован только первый этаж с залом ожидания на 80 мест, камерами хранения, тремя кассами и кафе. Кстати, билеты можно купить на месте либо в интернете. Первым с обновленного вокзала почти в 5.30 утра уехал автобус в «Новые Зеленки».

Валентина Давыдовская:

Я хотела бы, чтобы работал вот этот вокзал «Восточный», потому что было так хорошо и удобно. Я проживаю здесь, в Серебрянке, и постоянно ездила на родину отца, матери, дедушки и бабушки этим автобусом.