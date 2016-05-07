Ярмарка около «Чижовка-Арены»: ветеранам предоставляют скидки и даже выдают товары бесплатно

Новости Беларуси. Праздничное настроение 7 мая царило на ярмарке около «Чижовка-Арены».

Мясо, овощи, соленья, выпечка, фрукты и сладости. Товары на любой вкус и кошелек. Общая протяженность торговых рядов — около 700 метров. Свою продукцию представили более 60 организаций из всех областей республики. Бойкую торговлю сопровождает культурно-развлекательная программа с участием районных коллективов художественной самодеятельности. Организована и работа точек общественного питания. В преддверии 9 мая для ветеранов особое предложение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:

Если приходит ветеран, мы предоставляем скидки от 10 до 15%. Некоторые виды товаров выдаем бесплатно в виде подарка. Если большой объем организуем доставку до места жительства.