Авдонин объяснил, как «оппозиция» пыталась дискредитировать выборы в Беларуси
В ситуации, когда все кому не лень пытаются раскачать белорусское общество, как никогда важна сплоченность народа. Особенно в тако й значимый политический период, когда мы формируем депутатский корпус. За возможность приходить и выражать свою позицию и мнение боролись еще наши прадеды. Об этом заявил белорусский аналитик Алексей Авдонин на стриме «Азаренок.Напрямую», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вся деструктивная информационная кампания наших оппонентов была направлена на снижение явки белорусского народа.
Спецкор RT Придыбайло отмет ил высокую активность избирателей в Беларуси.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Они бы могли легко манипулировать в последующем тем, что выборы не состоялись, явка низкая. И дальше бы раскручивали эту классическую тематику, что раз явка низкая, значит глубинный народ проявил свою, условно назовем, «гражданскую позицию» – не пошел на выборы и показал общий протест власти.
Дугин: неслучайно, что на этом историческом этапе во главе Беларуси стоит настоящий воин. Подробнее.
Юрий Поляков, писатель:
Действительно ужесточаются отношения к тем людям, которые работают против своего государства. Это очевидно. И я могу по этому поводу могу так ответить. Когда у меня спрашивают, как вы относитесь к этому ужесточению? Я отвечаю: я отношусь к нему с удивлением. Почему? Я удивляюсь, почему так поздно спохватились.
Напомним, в эфире 10-часового стрима «Азаренок.Напрямую» вопросы, касающиеся главного политического события страны, обсудили белорусские и российские эксперты. Запись выпуска можно посмотреть на YouTube.