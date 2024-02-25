Авдонин объяснил, как «оппозиция» пыталась дискредитировать выборы в Беларуси

В ситуации, когда все кому не лень пытаются раскачать белорусское общество, как никогда важна сплоченность народа. Особенно в тако й значимый политический период, когда мы формируем депутатский корпус. За возможность приходить и выражать свою позицию и мнение боролись еще наши прадеды. Об этом заявил белорусский аналитик Алексей Авдонин на стриме «Азаренок.Напрямую», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вся деструктивная информационная кампания наших оппонентов была направлена на снижение явки белорусского народа. Спецкор RT Придыбайло отмет ил высокую активность избирателей в Беларуси.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Они бы могли легко манипулировать в последующем тем, что выборы не состоялись, явка низкая. И дальше бы раскручивали эту классическую тематику, что раз явка низкая, значит глубинный народ проявил свою, условно назовем, «гражданскую позицию» – не пошел на выборы и показал общий протест власти. Дугин: неслучайно, что на этом историческом этапе во главе Беларуси стоит настоящий воин. Подробнее.