Астролог Елена Микулич: 2015 год - время для раскрытия своих талантов!

Имеет ли значение чисел, которое ему придают зачастую люди?

Елена Микулич, астролог:

Числа - это вещь над миром! Кто-то из наших великих собирался поверить в гармонию алгебры. Так что в числах, конечно, есть очень большой смысл. Давайте сразу 12.12. - чтобы снять вопросы, что это такое… Число 12 всегда связывали со знаком Овна. Объясню почему: 1+2 в сумме дает «тройку», а «тройка» - это март, время активности, решительности. Раз такое сочетание, можно начинать новые проекты, программы, поверить в себя, начать все с чистого листа. Есть еще 2014. В итоге получается «четверка», а это Меркурий - число контактов, общений. Эти числа привязаны к нашему гражданскому социальному календарю. Есть более серьезные циклы, например, природные. Времена года. Лунный календарь, который описывает все наши эмоциональные сферы жизни.

Что касается числа рождения с точки зрения астрологии?

Елена Микулич, астролог:

На самом деле для астролога не столько важно число, дата, сколько то, как выстроились планеты. И именно из расположения небесных светил можно судить то, что же мы собой представляем.

Значит ли это, что у людей родившихся в одну дату и время будет один прогноз?

Елена Микулич, астролог:

Не обязательно в одно время, но даже, если они в один момент родились… Есть такое понятие, как «космические близнецы» - где-то что-то сходное будет. Мне приходилось в свое время заниматься этим вопросом. Безусловно, какие-то схожие линии судьбы будут. Другое дело, что помимо этой глобальной программы Космоса, есть еще и привязка к нашему месту рождения.

Каким будет 2015 год? Каким знакам повезет?

Елена Микулич, астролог:

Повезет тем, кто привык в своей жизни работать. Кто привык верить в то, что он может со многим справиться. В астрологии есть некие тенденции, и она заставляет посмотреть с некой точки: а что было актуально в том году? В 2015 оду будет очень актуальным раскрыть в себе таланты. Раскрыть некую «изюминку». Нужно немного по-творчески, по-другому взглянуть на свою жизнь.