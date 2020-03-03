Артур и Ника. Африканские львы поселились в Минском зоопарке

Новости Беларуси. Два иностранца поселились в Минском зоопарке. Из Ташкента прилетела пара африканских львов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мальчика зовут Артур, львицу – Ника. Животным около полутора лет. Вольер новоселов, в котором уже поселилась львица Киса, снабдили специальными игрушками – зелеными елочками, покрышками и мячиком.

После перелета питомцы довольно быстро освоились на новом месте и демонстрируют завидный аппетит. Ежедневно в их рационе – мясо, яйца и молоко.

Оксана Буко, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

В этом вольере у нас содержится львица. Она довольно пожилая, зовут ее Киса. Она очень интересно отнеслась к новым сожителям, по-родительски можно так сказать: она их опекает, защищает.