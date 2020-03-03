Движение по путепроводу на ул. Железнодорожной в Минске готовы открыть 6 марта

Новости Беларуси. Хорошая новость для автомобилистов. Движение по путепроводу на улице Железнодорожной могут открыть уже 6 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Хорошая новость для автомобилистов. Движение по путепроводу на улице Железнодорожной могут открыть уже 6 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Специалисты предприятия «Гордорстрой» сделают это на два с половиной месяца раньше заявленного срока. В ближайшее время предстоит укладка асфальта.
Однако запуск движения не означает полное окончание работ на объекте. Еще не будет контактной сети для троллейбусов. А вот для машин и автобусов движение будет открыто.