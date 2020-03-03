Движение по путепроводу на ул. Железнодорожной в Минске готовы открыть 6 марта

Новости Беларуси. Хорошая новость для автомобилистов. Движение по путепроводу на улице Железнодорожной могут открыть уже 6 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Специалисты предприятия «Гордорстрой» сделают это на два с половиной месяца раньше заявленного срока. В ближайшее время предстоит укладка асфальта.