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Артисты с Кубы переехали на ПМЖ в белорусскую глубинку: съемочная группа СТВ побывала в гостях

13 апреля 2016 14:50
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Новости Беларуси. Сменить остров Свободы на белорусскую глубинку. У жителей деревни Волошево Слуцкого района появились интересные соседи. Полгода назад артисты с Кубы приобрели в деревне дом и переехали на постоянное место жительства.

Сначала к яркой семейной паре местные отнеслись с настороженностью, но после Барбару и Эдуарда настолько полюбили, что начинают скучать, даже когда артисты уезжают ненадолго.

Кубинские звезды, в свою очередь, обжились, и все свои планы связывают именно с этой деревушкой, которая стала для них настоящим домом.

Корреспондент программы «Минщина» на СТВ пожаловала в гости к экзотическим сельчанам.

# общество # Беларусь-Куба

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