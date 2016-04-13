«Клон-дуб» – уникальный эксперимент белорусских учёных

Новости Беларуси. Гомельские генетики удачно клонировали Царя. Старейшее дерево Беларуси Царь-дуб из Малоритского района на Брестчине благодаря современной науке обрело «генетических близнецов» в Гомеле. Учёные Института леса Национальной академии наук вот уже девять месяцев трудятся над омоложением клеток двух старейших дубов страны.

Его высота – под 40 метров. За молодыми побегами старейшего белорусского дуба на самый верх учёные отправили специально нанятого альпиниста. В то, что пятимиллиметровый побег в пробирке и лесной великан – это одно и то же растение, верится с трудом. Но генетики не шутят.

Дмитрий Кулагин, научный сотрудник лаборатории генетики и биотехнологий Института леса Национальной академии наук Беларуси:

К концу лета нам удалось размножить его. Уже в культуре были такие хорошие, крупные побеги.

В эксперименте участвует два старейших дуба страны: Царь-дубу компанию составил дуб-патриарх, он на 200 лет моложе, а растут они всего в нескольких километрах друг от друга.

Обычно растения в лаборатории остаются зелёными круглый год. Но великовозрастные дубы преподнесли ученым сюрприз и ушли в зимнюю спячку. Царь-дуб сейчас находится в климатической камере. Ему ещё только предстоит проснуться. А вот дуб-патриарх уже порадовал учёных весенней зеленью.

Менять свои привычки деревья не стали. Возраст обязывает. Автор идеи клонирования лесных великанов Дмитрий Кулагин на собственном опыте убедился: дубы – деревья с характером.

Дмитрий Кулагин:

Мы ожидали распускания хотя бы 20-30 побегов. Распустилось только 3 или 4 всего. В то время, как взять 700-летнее дерево дуба-патриарха, на удивление, оно быстро проснулось. Много было побегов.

Деревья-близнецы с генетикой старожил вполне могут стать основой новых лесов Беларуси. Правда, для этого нужно решить фундаментальные научные задачи: клетки того же Царь-дуба хоть и сохранили наследственность, но живут не так активно, как в молодости.

Владимир Падутов, заведующий лабораторией генетики и биотехнологий Института леса Национальной академии наук Беларуси:

Когда мы задались целью 2 года назад найти старовозрастные дубы, вот единственные два дуба, которые мы нашли. Из тех, которые считались памятниками природы.

Вспомнить молодость клеткам дерева помогает специальная гормональная терапия. Правда, сколько времени понадобится, чтобы растения перешли из пробирки в грунт, сегодня говорить пока рано. Ясно одно: у проекта гомельских генетиков – важность национального масштаба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.