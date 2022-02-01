Самая чистая теплоэнергия для целей отопления. В Бешенковичах построили электродом, и вот почему за ними будущее

Новости Беларуси. В Беларуси в 2021 году возвели более 230 тысяч квадратных метров жилья, где работа основных коммуникаций обеспечивается за счет электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшей перспективе эта цифра должна вырасти до двух миллионов.

Только в Витебской области количество индивидуальных электродомов приближается к 1 000. Параллельно возводят и многоквартирные жилые комплексы. Ключи от электродома получили жители Бешенковичей.

Владимир Белоус, заместитель председателя Витебского облисполкома:

Какое преимущество? Во-первых, сегодня не нужно строить теплотрассы, особенно там, где не хватает котельного хозяйства. То есть необходимо в дом вварить только электрический кабель. Это первое преимущество. Какая-то есть экономия денежных средств. Это самая чистая, я считаю, теплоэнергия для целей отопления. Самая чистая.