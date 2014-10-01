День пожилых людей отмечают 1 октября в Беларуси

Новости Беларуси. Почти каждый четвертый житель нашей страны — в возрасте 60 лет и старше. Их социальная поддержка – среди приоритетов государственной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время в Беларуси реализуется комплексная программа по социальной поддержке пожилых и ветеранов. Особое внимание и забота - одиноким людям. Сегодня многие организации подготовили для стариков особые праздничные программы и приятные сюрпризы.

Анатолий Ражанец, начальник управления государственной социальной поддержки населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Этот день служит напоминанием о скоротечности жизни и призывом стать добрее и внимательнее к окружающим нас старикам. Наверное, не только семья, близкие родственники, чтобы не только они дарили им свое внимание, заботу, но и все мы с вами.

Государство заботится не только о материальном благосостоянии пожилых людей, но и об организации их досуга. Сегодня в Беларуси работает полторы сотни территориальных центров соцобслуживания и более ста социальных пунктов в сельской местности.