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День пожилых людей отмечают 1 октября в Беларуси

01 октября 2014 08:03
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Новости Беларуси. Почти каждый четвертый житель нашей страны — в возрасте 60 лет и старше. Их социальная поддержка – среди приоритетов государственной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время в Беларуси реализуется комплексная программа по социальной поддержке пожилых и ветеранов. Особое внимание и забота  - одиноким людям. Сегодня многие организации подготовили для стариков особые праздничные программы и приятные сюрпризы.

Анатолий Ражанец, начальник управления государственной социальной поддержки населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Этот день служит напоминанием о скоротечности жизни и призывом стать добрее и внимательнее к окружающим нас старикам. Наверное, не только семья, близкие родственники, чтобы не только они дарили им свое внимание, заботу, но и все мы с вами.

Государство заботится не только о материальном благосостоянии пожилых людей, но и об организации их досуга. Сегодня в Беларуси работает полторы сотни территориальных центров соцобслуживания и более ста социальных пунктов в сельской местности.

# общество # Пенсионеры # Анатолий Ражанец

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